Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile görüştü

İran lideri Ali Hamaney, İsrail’in saldırılarına karşı İslam ülkeleri ve uluslararası toplumun Gazze halkına daha güçlü destek vermesi gerektiğini belirtti.

İran’ın resmi haber ajansı IRNA’ya göre, Hamaney, Tahran’da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir araya geldi. Görüşmede Heniyye'den İsrail’in saldırıları ve Gazze’deki gelişmeler hakkında bilgi alan Hamaney, İslam ülkeleri ve uluslararası toplumun Gazze halkını daha güçlü desteklemeleri gerektiğini kaydetti. Gazze halkının İsrail’in saldırıları karşısındaki duruşundan övgüyle söz eden Hamaney, özellikle İslam ülkelerinin Gazzelileri her yönden desteklemeleri gerektiğini vurguladı. AA

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