Hamas'tan Filistinli tutuklular için destek çağrısı

Hamas sözcüsü Abdullatif el-Kanu, uluslararası topluma ve insan hakları örgütlerine İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek vermeleri çağrısında bulundu.

Hamas, uluslararası topluma ve insan hakları örgütlerine İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek vermeleri çağrısında bulundu. Hamas sözcüsü Abdullatif el-Kanu, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail hapishanelerindeki tutuklu 5 Filistinlinin, İsrail'in "tıbbi ihmal politikası" nedeniyle 2019'da öldüğünü belirtti. "İşgal devleti İsrail'in hapishanelerindeki Filistinliler zor şartlar altında kalıyor ve kış aylarında temel ihtiyaçlardan mahrum bırakılıyor." ifadesine yer veren Kanu, uluslararası toplumu ve insan hakları örgütlerini Filistinli tutuklulara destek olmaya ve ihtiyaçlarının karşılanması için İsrail'e baskı yapmaya çağırdı. Kanu, İsrail hapishanelerinden kurtulana kadar Filistinli tutukluların Hamas'ın ve Filistin halkının önceliği olacağını vurguladı. AA

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