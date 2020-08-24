Hamas'tan İsrail'e gözdağı

Hamas, Gazze Şeridi'ne yönelik artan askeri tırmanış ve 14 yıldır devam eden ablukayı gittikçe ağırlaştırmanın sonuçlarından İsrail'in sorumlu olacağı uyarısında bulundu.

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, yaptığı yazılı açıklamada, "Gazze'ye yönelik askeri tırmanışı ve ablukayı daha çok ağırlaştırarak Filistin halkına yönelik düşmanlığını sürdürmesinin sonuçlarından İsrail sorumludur." ifadelerini kullandı.

Akaryakıt ve halkın ihtiyaç duyduğu diğer malzemelerin girişini yasaklamanın ve bu şekilde ablukayı daha çok ağırlaştırmanın insanlığa karşı suç olduğunu vurgulayan Berhum, İsrail'in uyguladığı bu politikaların halkın ve direnişin iradesini kıramayacağına dikkati çekti.

Berhum, İsrail'in Gazze'ye yönelik düşmanlığının durması ve ablukanın kalkması için uluslararası toplum ve hukuk kurumlarının konuya müdahale etmesini istedi.

Hamas Sözcüsü ayrıca Filistin yönetimine abluka altındaki Gazze halkına yönelik sorumluluğunu üstlenme ve destek olma çağrısında bulundu.