Hastalanan da, iyileşen de artıyor

Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 533 bini geçti. Hastalıktan 24 bin 95 kişi ölürken, 124 binden fazla kişi iyileşti.

Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 533 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği “Worldometer” internet sitesindeki verilere göre, Kovid-19 nedeniyle toplam 24 bin 95 kişi öldü ve 124 bin 387 kişi iyileşti. Böylece iyileşlerin oranının yüzde 84 civarında olduğu kaydedildi. 81 binden fazla vakanın bulunduğu Çin’de 74 bin kişi, Güney Kore’de de 9 bin 322 vakadan 4 bin 528’i iyileşti. Bir süre Yokohama limanında karantinada tutulan “Diamond Princess” gemisindeki 712 vakadan 597’si hastalığı atlattı. Vaka sayısında virüsün ilk ortaya çıktığı Çin’i geçen ABD’de 85 bin 604 vakadan bin 868’i, Kanada’da da 4 bin 43 kişiden 228’i hastalığı yendi.

Avrupa’da İtalya ve İspanya’da vaka sayısı yüksek

Avrupa’da Kovid-19’dan en sert darbeyi alan ülkelerden İtalya’da 80 bin 589 vakadan 10 bin 361’i iyileşti. İtalya’dan sonra en yüksek vaka sayısının bulunduğu İspanya’da da 57 bin 786 hastanın 7 bin 15’i sağlığına kavuştu. Almanya’da 43 bin 938 vakanın 5 bin 673’ü iyileşirken, Fransa’da 29 bin 155 kişiden 4 bin 948’i Kovid-19’u atlattı. Nüfus oranına göre vaka sayısı yüksek seyreden İsviçre’de 11 bin 811 vakanın 131’i, İngiltere’de 11 bin 658 vakanın 135’i, Hollanda’da 7 bin 431 vakanın 3’ü, Avusturya’da 6 bin 909 vakanın 112’si, Belçika’da 6 bin 235 vakanın 675’i, Türkiye’de 3 bin 629 vakanın 26’sı, Portekiz’de 3 bin 544 vakanın 43’ü, Norveç’te 3 bin 372 vakanın 6’sı, İsveç’te 2 bin 840 vakanın 16’sı, Çekya’da bin 925 vakanın 10’u, Danimarka’da bin 877 vakanın 1’i, İrlanda’da bin 819 vakanın 5’i, Lüksemburg’ta bin 453 vakanın 6’sı, Polonya’da bin 221 vakanın 7’si, Romanya’da bin 29 vakanın 94’ü, Yunanistan’da 892 vakanın 36’sı, İzlanda’da 802 vakanın 82’si, Slovenya’da 562 vakanın 10’u, Estonya’da 538 vakanın 8’i, Hırvatistan’da 495 vakanın 22’si, Sırbistan’da 457 vakanın 15’i, Litvanya’da 344 vakanın 1’i, Macaristan’da 300 vakanın 34’ü, Bulgaristan’da 276 vakının 8’i, Slovakya’da 226 vakanın ise 2’si Kovid-19’u atlatanlar arasında yer aldı.

İran’da iyileşenlerin sayısı 10 bini geçti

Virüsün ilk yayılmaya başladığı dönemde Çin’den sonra en fazla dikkat çeken ülkeler arasında yer alan 29 bin 406 vakaya sahip İran’da ise 10 bin 457 kişi iyileşti. İsrail’de 3 bin 35 kişinin 79’u, Suudi Arabistan’da bin vakanın 33’ü, Katar’da 549 vakanın 43’ü, Mısır’da 495 vakanın 102’si, Bahreyn’de 458 vakanın 204’ü, Irak’ta 382 vakanın 105’i, Lübnan’da 368 vakanın 23’ü, Kuveyt’te 208 vakanın 49’u sağlığına kavuştu.