Hava kirliliğinden 9 milyon kişi öldü

The Lancet Planetary Health dergisinde yayımlanan araştırmada, 2019’da kirlilik kaynaklı hastalıkların yol açtığı ölümler incelendi.

Kirlilik kaynaklı hastalıkların 2019’da 9 milyon ölüme yol açtığı kayda geçerken, Hindistan yaklaşık 2,4 milyon, Çin ise yaklaşık 2,2 milyon ölümle başı çekti. ABD ise 142 bin 883 kayıpla en fazla kirlilik kaynaklı hastalıklardan ölüm görülen ülkeler arasında 7. sırada yer aldı. Çad ve Orta Afrika Cumhuriyeti, 100 bin kişide yaklaşık 300 kirlilik kaynaklı hastalıklardan ölümle ilk sıralarda yer aldı, Brunei, Katar ve İzlanda ise 15 ila 23 ile bu konuda en düşük ölüm oranlarına sahip ülkeler oldu. 2000’de yaklaşık 2,9 milyon, 2015’te de 4,2 milyon kişinin ölümüne yol açan endüstri kaynaklı hava kirliliği, 2019’da ise 4,5 milyon kişinin hayatına mal oldu.