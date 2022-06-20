Havayolu sektörü, pandemi öncesi seviyeye yaklaşacak

Uluslararası Hava Yolları Taşımacılığı Birliği (IATA), havayolu taşımacılığının bu yıl salgın öncesi seviyelerin yüzde 83'üne ulaşmasının beklendiğini bildirdi.

Ayrıca kurum, devam eden belirsizliğe rağmen havacılık sektörünün 2023 yılında kara geçmesinin "ihtimal dahilinde" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen IATA'nın Yıllık Olağan Toplantısı öncesi havacılık sektöründe gelinen son durumuna ilişkin yapılan bilgilendirmede, kaybın bu yıl 9,7 milyar dolara düşmesinin beklendiği, bunun da 'büyük bir gelişme' olduğu aktarıldı.

Söz konusu kayıp 2020 yılında 137,7 milyar dolar, 2021'de ise 42.1 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

IATA Genel Müdürü Willie Walsh, "Havayolları dirençli, kendini toparlıyor. İnsanlar her zamankinden daha fazla uçuyor. Kargo da artan ekonomik belirsizlik ortamında iyi performans gösteriyor" diye konuştu.

Havacılık sektörü pandemi nedeniyle ağır bir sarsıntı geçirmişti.

Yolcu sayısı 2020'de yüzde 60, 2021'de ise yüzde 50 azaldı.

Havayolları son iki yıl içinde yaklaşık 200 milyar dolar kayıp yaşadı.

Sektördeki bazı özel firmalar iflas ederken, genellikle devle destekli şirketlerse pandemiden karlarını koruyarak çıkmayı başardı.