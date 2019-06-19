Hebron Çarşısı’nın Filistinli kadınları

Batı Şeria’nın tek kefiye fabrikasından kareli eşarpların satıldığı ve kadınların işlettiği küçük, dar bir dükkÂn bulunur. İşte o küçücük dükkÂndaki kadınlar, Filistin’in el sanatlarını dünyaya tanıtıyor.

Eski Hebron Çarşısı’nın ana girişinin hemen içinde, güzel bir şekilde işlenmiş malzemelerle dolu, Batı Şeria’nın tek kefiye fabrikasından kareli eşarpların satıldığı ve kadınların işlettiği küçük, dar bir dükkân bulunur. İşte o küçücük dükkândaki kadınlar, Filistin modasını dünyaya tanıtıyor. İzdihar Filistin Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hanane Mahfoud, “Hebron’un kadınları, İdna Nakış ve El Sanatları Kooperatifleri Birliği altındaki Filistinli kâr amacı gütmeyen bir adil ticaret kooperatifi. İdna, yaklaşık 25 bin nüfuslu, orta büyüklükte, Batı Şeria’daki el Halil’inin güneybatısında bulunan bir Filistin şehri” diyor.

FİLİSTİN’İN EŞSİZ EL SANATLARI

Hebron’un Kadınları, kooperatif birliğinin, Hebron bölgesindeki kadınlara Filistin el sanatlarının üretimi ve satışı yoluyla kendileri ve aileleri için kaynaklar sağlama çabalarının bir parçası olarak 2005 yılında kuruldu. Satılan ürünleri hazırlayan 150 kadın, Hebron bölgesinde bulunan sekiz şehir ve köyden geliyor. Satışlardan elde edilen gelir, kendilerine ve ailelerine yarı zamanlı istihdam yoluyla ek gelir sağlıyor.

İNTERNETTEN DE SATIŞ YAPIYORLAR

www.womeninhebron.com isimli site üzerinden de satış yapan Hebron’un kadınları, Dünya Adil Ticaret Örgütü’nden (WFTO) adil ticaret onayını aldılar. Bu arada, yolunuz Filistin’e düşerse, Hebron kadınlarının el emeği göz nuru eserlerini görüp alış veriş yaptıktan sonra, o küçük dükkânın karşısındaki banklarda, bir falafel sandviçiyle (yağlı, tuzlu, lezzetli Hebron tarzında kızarmış patates ve patlıcanla yapılan) oturabilir ve çay içebilirsiniz.

İstanbul - Reyhan Keser