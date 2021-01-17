Heiko Maas: Aşı olanlar için kısıtlamalar gevşetilmeli

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, devletin Kovid-19 salgınında vatandaşların birçok temel hak ve özgürlüklerini kısıtladıklarını belirterek, aşı olan bireylerin lokanta, kafe ya da sinema gibi mekanlara girebilmeleri gerektiğini söyledi.

Bakan Maas, aşı olan bireylerin söz konusu mekanlarda diğerleri için bir tehlike taşımadığını da sözlerine ekledi.

Alman Dışişleri Bakanı Focus'a verdiği demeçte meslektaşlarına nazaran farklı görüşler belirtti.

Hastanelerde yoğunluk olmaması için devletin salgında birçok temel hakkı kısıtladığının altını çizen Maas, "Aşı olan kişiler diğerlerini ne derece etkiler kesin olarak bilemiyoruz. Ancak salgını başkalarına bulaştırmadığı kesin. Bu durum da, kısıtlamaları kaldırmak için büyük bir sebep açığa çıkarıyor." diye konuştu.

Maas ayrıca devletin lokanta, sinema tiyatro ve müze işleten esnafın da haklarını kısıtladığını belirterek, "Bu insanların işletmelerini yeniden açamaya hakkı var. Bu mekanlara sadece aşı olanlar alınabilir. Çünkü diğerleri için tehlike arz etmiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri Bakanı bunun yanında aşı olanlara bazı serbestliklerin getirilmesinin anayasaya uygun olduğunu ve herhangi bir kamu hizmetini de etkilemeyeceğini belirtti.