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Her yıl 2 milyar ekmek çöpe gidiyor

04 Ocak 2020, Cumartesi 16:11
Belçika’nın ünlü ekmek ve kruvasan markası La Lorraine’nın Türkiye verilerine göre; Türkiye’de yılda 1,546 milyar TL değerinde 2.1 milyar ekmek çöpe gidiyor.

Belçika’nın ünlü ekmek ve kruvasan markası La Lorraine, 16 Ekim Dünya Ekmek Günü’nde israfa karşı savaş çağrısı yaptı. Dünyada en çok ekmek tüketen ülkelerin başında gelen Türkiye’de maalesef israf miktarı da korkutucu büyüklüklere ulaşıyor.

Ekmek ve fırıncılık ürünleriyle ünlenen Belçika merkezli La Lorraine Türkiye’nin paylaştığı araştırmaya göre; ülkemizde bir yılda israf edilen ekmek ile 542 bin ton buğday çöpe atılıyor. Bu rakam 2.1 milyar ekmek ve yılda 1.5 milyar TL’nin israf edilmesi anlamına geliyor.

16 Ekim Dünya Ekmek Günü dolayısıyla yayınlanan araştırma sonuçlarına göre; Türkiye’de günde 25 bin 295 adet, yılda ise 9.2 milyon ton üretiliyor. Bu rakam günde 101 milyon, yılda 37 milyar adet ekmeğe tekabül ediyor. Ekmek tüketimi ise günde 95 milyon adetken, israf edilen ekmek adedi 6 milyonlara ulaşıyor.

Tüketicilerin yüzde 70’i marketten ekmek alıyor 

La Lorraine Türkiye verilerine göre; paketli ekmek Türkiye’de toplam pazarın sadece yüzde 1’ini  oluşturuyor. Türkiye’de ekmek alış verişi en çok yüzde 70 ile marketler üzerinden gerçekleştiriliyor. Onu yüzde 18.5 ile toptancı/büyük marketler, yüzde 10.6 ile bakkallar izliyor. İnternetten ekmek alışverişleri ise yüzde 1.2’lik bir pay oluşturuyor. 

Bake-Off teknolojisi israfı önlüyor

Günümüzde gıda israfı ve tabiî kaynakları verimli kullanmanın çok daha önemli bir hale geldiğini belirten La Lorraine Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Genel Müdürü Burak Deniz, ‘Ekmeğimizi ve geleceğimizi israf etmeyelim’ çağrısında bulundu. Burak Deniz, “La Lorraine olarak Bake-Off dediğimiz teknolojiyi kullanarak tüketicilerimiz her daim taze ürün alabiliyor. Satış ve servis noktalarına donuk gelen ve sadece ihtiyaç miktarı kadar pişirilip satışa sunulan ürünlerimizle artık kaynaklı israfı önlüyoruz, ekonomimize ve insanımıza değer katarken daima taze ve lezzetli ürünlerimizle tüketicimizin aklında yer ediyoruz. Diğer taraftan yüksek kaliteyi sürdürebilir kılan donuk üretim teknolojisi sayesinde ürünlerimiz gerektiği zaman, gerektiği kadar pişirilebildiği için gıda atıklarının azalmasında ciddi katkı sağlamaktadır” dedi. 

Etiketler: ekmek, çöp, israf
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