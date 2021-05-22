Hindistan Havayolları yolcularının verileri çalındı

Bilgisayar korsanlarının (hacker) dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan'da bir devlet işletmesi olan Air India'nın sisteminde kayıtlı 4.5 milyonu aşkın yolcuya ait verileri çaldığı açıklandı.

Hindistan Havayolları'ndan (Air India) cuma günü yapılan ilk açıklamada, söz konusu yolculara ait pasaport bilgileri, kredi kartı numaraları ve isim soyadı gibi mahrem bilgilerin hacklerlar tarafından ele geçirildiği kaydedildi.

Air India söz konusu sorunu çözmek amacıyla şu anda kredi kartı sağlayıcı şirketlerle birlikte çalıştıklarını belirterek, internet sunucularının güvenliğinin sağlandığını ve veri güvenliği konusunda da dışarıdan uzmanların getirildiğini açıkladı.

Havayolu şirketi, "Yolcularımıza verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı büyük üzüntü duyuyor ve bizlere olan desteklerini ve güvenleri sebebiyle kendilerine teşekkür ediyoruz." mesajını paylaşırken, hackerların 2011 ile 2021 arası yaklaşık 10 senelik dönemi kapsayan bilgilere ulaştığı kaydedildi.

Air India, halihazırda SITA PSS adlı bir internet güvenlik şirketiyle birlikte çalışıyor. SITA PSS geçtiğimiz şubat ve mart aylarında Air India'ya siber saldırı düzenlendiğini ancak bu saldırının başarıyla önlendiğini duyurmuştu.