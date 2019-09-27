Hindistan'ın Keşmir'deki kısıtlamaları sürüyor

Hindistan'ın, Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırma ve eyaleti ikiye bölme kararının ardından uyguladığı kısıtlamalar, zaman zaman bazı yerlerde kaldırıldığı yahut esnetildiği iddialarına rağmen devam ediyor.

Hindistan'ın, Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırma ve eyaleti ikiye bölme kararının ardından uyguladığı kısıtlamalar, zaman zaman bazı yerlerde kaldırıldığı yahut esnetildiği iddialarına rağmen devam ediyor. Bir emniyet yetkilisi, Srinagar şehrinin bazı kesimlerinde cuma namazı öncesinde "asayiş durumunu sürdürmek" için kısıtlamalar getirildiğini belirtti. Yetkili, "Kısıtlamalar özellikle Srinagar şehrinin eski bölgelerinde uygulanıyor. Bu bir ihtiyati tedbir." dedi. Srinagar'ın ticaret merkezi Lal Chowk'a çıkan tüm giriş ve çıkış noktalarının barikat ve tellerle çevrildiği aktarıldı. Hint haber ajansı PTI'nın yetkililere dayandırdığı haberinde, kısıtlamaların, Cammu Keşmir'in Ganderbal, Anantnag, Awantipora, Sopore ve Handwara kasabasında da uygulandığı ifade edildi. Cammu Keşmir'de kısıtlamaların sürdüğü 54. günde marketlerin dahi kapalı olduğu, toplu taşıma araçlarının hizmet vermediği kaydedildi. AA

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