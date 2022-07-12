Hırvatistan Euro para birimine geçiyor

Avrupa Birliği, Hırvatistan'ın Euro para birimine geçmesine onay verdi. Euro para birimini kullanan Avrupa Birliği üyesi ülkelerin maliye bakanlarının gün içerisinde Brüksel'de gerçekleştirdikleri toplantıda, Hırvatistan'ın 1 Ocak 2023 itibarıyla Euro Bölgesinin (Euro Zone) 20'inci üyesi olmasının önü açıldı.

Avrupa Konseyi binasında yapılan törene Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, Komisyonun Ekonomiden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni, AB Dönem Başkanı Çekya'nın Maliye Bakanı Zbynek Stanjura ve Hırvatistan Maliye Bakanı Zdravko Maric katıldı.

AB Komisyonu, geçen ay yayınladığı bir raporla, 2013 yılından beri birlik üyesi olan Hırvatistan'ın gelecek yılın başında Euro para birimine geçmeye (neredeyse) hazır olduğu yönünde görüş beyan etmişti.

Keza geçtiğimiz günlerde, Euro kullanan AB üyesi ülkelerin maliye bakanlarının Lüksemburg'da gerçekleştirdiği Euro Grubu toplantısında da Zagreb'in Avrupa para birimine geçişine yeşil ışık yakılmıştı.

Euro Grubu Başkanı ve İrlanda Maliye Bakanı Paschal Donohoe, Hırvatistan ekonomisinin euroya katılmak için gerekli kriterleri yerine getirmesiyle ilgili olarak AB Komisyonu ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından hazırlanan raporları memnuniyetle karşıladıklarını belirtmiş ve "Euro Grubu olarak Hırvatistan'ın euro ailemizin 20'nci üyesi olmasını tavsiye ettik." ifadelerini kullanmıştı.

Euroya geçen ülkeler, 20 üyeli bloğun diğer üyeleriyle daha derin mali ilişkiler ve ECB'nin parasal otoritesinden kaynaklanan bazı ekonomik getirilerden faydalanıyor.

Son kararla, Euro Bölgesi'nin 340 milyonluk bölgesinden Hırvatistan'ı ziyaret edenlerin artık nakit paralarını Hırvat Kunası ile değiştirmelerine gerek kalmayacak.

Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, Avusturya, Belçika, Finlandiya, İrlanda, Lüksemburg ile Portekiz para birimi euronun Ocak 1999'da kaydi olarak yürürlüğe girmesine karar vermiş ve 2002 yılında bu para birimini kabul eden AB ülkelerinde euro banknot ve bozuk paraları piyasaya sürülmüştü.

Başlangıçta 11 ülkenin kullanıma başladığı euroya, 2001 yılında Yunanistan, 2007 yılında Slovenya, 2008'de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile Malta, 2009'da Slovakya, 2011 yılında Estonya, 2014 yılında Letonya ve 2015 yılında Litvanya'nın geçişiyle, Euro Bölgesi toplam 19 üyeye ulaşmıştı.