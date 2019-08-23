Hollanda'da evsizlerin sayısı büyük artış gösterdi

Hollanda'da evsizlerin sayısı 10 yılda iki katına çıktı.

Hollanda'da evsizlerin sayısı 10 yılda iki katına çıktı.

Hollanda İstatistik Bürosunca (CBS) yapılan araştırmada, ülkede 18 ile 65 yaş arası evsizlerin sayısının 2009'da 17 bin 800 iken, 2018'de 39 bin 300'e yükseldiği bildirildi.

Araştırmada, evsizlerin yüzde 57'sinin göçmen kökenli olduğu, Batılı olmayan göçmen kökenli evsizlerin sayısının ise yaklaşık üç kat artarak 6 bin 500'den 18 bin 300'e çıktığı belirtildi.

Bu kişilerin yüzde 16'sını kadınların oluşturduğu tespitine yer verilen araştırmada, 18 ile 30 yaş arası evsizlerde ise sayının üç kat artarak 4 binden, 12 bin 600'e yükseldiği ifade edildi.

Evsizlerin yüzde 37'isinin Amsterdam, Rotterdam, Lahey ve Utrecht gibi büyük şehirlerde yaşadığı kaydedildi.

Ülkede kaçak yaşayan evsizlerin araştırmaya dahil edilmediği aktarıldı.