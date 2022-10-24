"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 EKİM 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Hollanda’daki büyük tepki toplayan çirkin eylem iptal edildi

24 Ekim 2022, Pazartesi 11:00
Hollanda'nın Lahey kentinde, İslam ve göçmen karşıtı "Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar"ın (PEGIDA) Kur'an-ı Kerim yakma eylemi iptal edildi.

Hollanda'daki ırkçı, çirkin ve küstah eylem başlamadan bitti
Hollandalı Siyasetçi Joram van Klaveren İslam karşıtı kitap yazarken Müslüman oldu
Avrupa ikidir

 

PEGIDA hareketi, geçici Hollanda Parlamentosu binasının karşısında yerel saatle 14.00'te Kur’an-ı Kerim’i yakma eylemi planladı.

 

Polis, PEGIDA hareketinin Hollandalı lideri Edwin Wagensveld'i gösteri kurallarına ve uyarılara uymadığı gerekçesiyle Lahey'de gözaltına aldı.

Aşırı sağ karşıtı eylemciler de, eylem düzenleneceği gerekçesiyle bölgede toplandı.

Polisin PEGIDA gösterisinin iptal edildiğini anons etmesinden sonra karşıt gösteri son buldu.

Lahey Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, aşırı sağcıların gösterisinin iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, göstericilerin Kur’an-ı Kerim’i “kışkırtıcı” bir şekilde kullanmak istediği belirtilerek, “Kargaşayı önlemek için gösterinin ancak Kur’an olmadan yapılabileceğine karar verildi. Göstericiler bunu reddetti, ardından gösteri iptal edildi.” ifadesi kullanıldı.

PEGIDA hareketi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Wagensveld’in yanında bulundurduğu Kur’an-ı Kerim’i polise vermediği gerekçisiyle gözaltına alındığını savundu.

Aşırı sağcı Wagensveld, dün de Rotterdam’daki eylemde gözaltına alınmıştı. 

PEGIDA hareketi, dün Rotterdam’da benzer bir eylem planlamış, uyarıları dikkate almayan ve nefret söylemini devam ettiren Wagensveld polis tarafından gözaltına alınmış daha sonra az sayıdaki PEGIDA üyesi alandan uzaklaştırılmıştı.

Rotterdam Belediye Başkan Yardımcısı Robert Simons, PEGIDA'nın gösteride Kur'an-ı Kerim'i yakması durumunda polisin müdahale edeceğini açıklamıştı.

AA

Okunma Sayısı: 155
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hollanda’daki büyük tepki toplayan çirkin eylem iptal edildi

    Rusya, ABD ve İngiltere'yle Ukrayna'daki son durumu görüştü

    "Srebrenitsa Anneleri" için bakımevi açıldı

    Zelenskiy: Rusya her yerde arkasında toplu mezarlar, işkence kampları, yıkılan şehirler bırakıyor

    Sudan'da valilik binası ateşe verildi

    Tedbir amaçlı boşaltılmıştı: 3 katlı özel üniversite binası çöktü

    Şüphelilerin açtığı ateşte yaralanan Polis Alim Nar, hastanede şehit oldu

    Yılın ikinci Güneş tutulması Türkiye’den izlenebilecek

    Türkiye’nin gerçeklerini biliyoruz

    Validen standımıza ziyaret

    "Bu doğru zaman değil"

    Umutlu son çeyrek

    ÖTV cevabı bekleniyor

    Avrupa'da "odun" kıymete bindi

    '300 dönüm yerim var, ekemedim'

    Kral Charles’a bağlılık yeminini reddettiler

    2 kırmızı kartlı maçta Galatasaray ile Alanyaspor berabere kaldı

    Avrupa kokain kıskacında

    İsrail hapishaneleri Filistinli dolu

    28 milyar doların kaynağı açıklanmalı

    En Çok Okunanlar

    Osman ZENGİN

    Abdurrahman Nursi’nin kabrini ziyaret ettik
    Genel

    Yılın ikinci Güneş tutulması Türkiye’den izlenebilecek
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yeni Asya'dan Size

    Yeni Asya ve siyaset
    Risale-i Nur'dan

    Kader, insanın hürriyetini elinden alır mı?
    Süleyman KÖSMENE

    Muhabbet fedaisine sevgi yakışır
    Genel

    Validen standımıza ziyaret
    M. Latif SALİHOĞLU

    Transfer sezonu açılmış olup…
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Tedbir amaçlı boşaltılmıştı: 3 katlı özel üniversite binası çöktü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.