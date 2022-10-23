Hollanda'daki ırkçı, çirkin ve küstah eylem başlamadan bitti

Hollanda'nın Rotterdam kentinde, İslam ve göçmen karşıtı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalıların (PEGIDA) Hollandalı lideri Edwin Wagensveld'in gözaltına alınmasıyla grubun planladığı Kur'an-ı Kerim yakma eylemi başlamadan bitti.

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