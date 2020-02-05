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5 ŞUBAT 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Hollanda'dan Türk vatandaşları için uyum sınavı zorunluluğu

05 Şubat 2020, Çarşamba 13:05
Hollanda, önümüzdeki yıldan itibaren ülkeye gelecek Türk vatandaşları için uyum kurslarını tekrar zorunlu kılmaya hazırlanıyor.

Hollanda Sosyal İşler Bakanı Wouter Koolmees, Temsilciler Meclisi'ne bir mektup göndererek, yeni bir entegrasyon yasası üzerinde çalıştıklarını ve bunun, Türk vatandaşlarının, ortaklık anlaşması uyarınca sahip oldukları istisnai konuma son verilmesi anlamına geleceğini anlattı.

Buna göre Türkiye’den gelecek göçmenler yeniden uyum kursu ve sınavına tabi tutulacak. Yasanın 1 Ocak 2021’de yürürlüğe girmesi bekleniyor. Yeni düzende Hollanda’ya yerleşmek için bir Türk vatandaşı bu sınavı geçmek zorunda olacak. Sınav, hem dil hem de Hollanda toplumuna dair bilgileri test edecek. Ancak yasa halihazırda Hollanda’da yaşayan Türkleri kapsamayacak.

Bakanlık açıklamasında, “Uyum (kursları), yeni gelenler için toplumda kendilerine bir yol bulmaları ve iş, staj ya da gönüllü çalışmayla dil öğrenmeleri açısından önemli” ifadelerine yer verildi.

Türkiye ile Avrupa Topluluğu (AT) arasında 1963 yılında imzalanan ortaklık anlaşması ve 1970 tarihli katma protokol uyarınca, Türk vatandaşları uyum sınavı yükümlülüğünden muaf tutuluyordu. Ancak AB üyesi olmayan pek çok ülkeden gelen göçmenler bu sınava girmek zorunda.

Geçen yıl 9 bin 500 Türk vatandaşının Hollanda’ya yerleştiği belirtiliyor.

Etiketler: Hollanda, Türk vatandaşları, uyum sınavı
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