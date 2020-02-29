Hong Kong'da bir köpekte koronavirüs tespit edildi

Hong Kong'da koronavirüslu bir hastanın köpeğinde düşük miktarda virüs tespit edilmesi üzerine yetkililer harekete geçti. Hong Kong Sağlık Koruma Merkezi, salgın nedeniyle tüm koronavirüs hastalarının hayvanlarını karantina altına alınacağını duyurdu.

Hong Kong'da Kovid-19 salgını nedeniyle tüm koronavirüs hastalarının hayvanlarını karantina altına alınacağını duyurdu. Karar, ülkede koronavirüslü 60 yaşında bir kadının köpeğinde de düşük miktarda virüs görülmesinin ardından alındı. Kanin cinsi köpeğin 14 gün boyunca karantinada kalacağı belirtildi. EVCİL HAYVANLARA KARANTİNA Köpeğin virüsü nereden kaptığına ve neden test yapma gereksinimi duyulduğuna dair kesin bir açıklama yapılmazken, olayın nedenini anlamak için daha çalışma yürütüleceği bildirdi. Hong Kong bu uygulamayla insani bir salgında evcil hayvanları karantinaya alan ilk ülke olarak da kayıtlara geçmiş oldu.

Okunma Sayısı: 61

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.