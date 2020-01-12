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Hong Kong'da şimdi de 'genel oy hakkı' protestosu

12 Ocak 2020, Pazar 22:47
Hong Kong'da protestocular, kentin Yasama Meclisinin ve Baş Yöneticisi'nin seçiminde ayrıcalıklı grupların seçici imtiyazlarının kaldırılmasını ve tüm vatandaşların oy kullanabileceği bir seçim sistemi talep ediyor.

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde protestocular, gelecek yıl yapılacak liderlik seçimlerinde vatandaşların tümüne oy hakkı tanınması talebiyle gösteri yaptı.

South China Morning Post gazetesinde yer alan habere göre, kentin Central bölgesindeki Edinburgh Meydanı'nda toplanan bine yakın protestocu, eylülde yapılacak Yasama Konseyi seçimlerinde Hong Kong vatandaşlarına genel oy hakkı tanınması talebiyle gösteri düzenledi.

Gösteriyi organize eden Hong Kong Sivil Meclis Sözcüsü Ventus Lau Wing-hong, uluslararası topluma, genel oy hakkının tanınmaması halinde Hong Kong yönetimine yaptırım uygulama çağrısı yaptı.

Ventus Lau, "Bu yıl Hong Konglular uluslararası topluma seslerini duyurmaya devam etmeli, onlara otoriteryanizmle savaşımızın henüz bitmediğini anlatmalıyız." dedi.

Protestocular, kentin Yasama Meclisinin ve Baş Yöneticisi'nin seçiminde ayrıcalıklı grupların seçici imtiyazlarının kaldırılmasını ve tüm vatandaşların oy kullanabileceği bir seçim sistemi talep ediyor.

Hong Kong'da 70 sandalyeli Yasama Meclisinin 40 sandalyesi nispi temsil sistemiyle coğrafi seçim çevresine göre genel oyla belirlenirken, 30'u "işlevsel seçim çevresi" adı verilen mesleki veya özel çıkar grupları tarafından seçiliyor.

Baş Yönetici ise Çin merkezi yönetiminin belirlediği adaylar arasından 1200 kişilik Seçim Komitesi tarafından belirleniyor. Seçim Komitesinin 300 üyesi Sanayi, Ticaret ve Finans sektörü temsilcilerinden, 300 üyesi meslek gruplarından, 300 üyesi Çalışma, Sosyal Hizmetler, Din örgütlerinden ve 300 üyesi ise Yasama Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri ile Çin Halk Kongresi ve Halk Danışma Konferansının Hong Konglu temsilcilerinden oluşuyor.

Hong Kong vatandaşları yalnızca Belediye Meclisi üyelerini genel oyla belirliyor.

Hong Kong protestoları

Hong Kong'da, Haziran 2019'da şüphelilerin Çin'e iadesi yasa tasarısına karşı başlayan demokrasi yanlısı protestolarda, son haftalarda protestocular ile polis arasındaki çatışma ve şiddet olayları artmıştı.

Tasarı, 23 Ekim'de resmen geri çekilmesine rağmen protestocular, "demokratik reform" talepleriyle eylemleri sürdürme kararı almıştı.

Göstericiler, tasarının geri çekilmesinin yanında, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini, polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını ve kentte siyasi reform sürecinin yeniden başlatılmasını içeren 5 talep öne sürüyor.

AA

Etiketler: hong kong
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