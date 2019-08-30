Hong Kong'ta eylemcilerin lideri tutuklandı

Hong Kong eylemlerinde faaliyet yürüten batı yanlısı 'Demosisto' örgütü, önderleri Joshua Wong'un ve bir diğer üyenin tutuklandığını iddia etti.

Hong Kong'da faaliyet yürüten ve son dönemlerde yaşanan eylemlerde öne çıkan en büyük örgütlerden biri olan 'Demosisto', liderleri Joshua Wong'un tutuklandığını iddia etti. Yapılan açıklamada, Wong'un metroya gittiği sırada zorla özel bir araca bindirildiği ve polis merkezine götürüldüğü öne sürüldü. Öte yandan Demosisto, örgütün önde gelen başka bir üyesi olan Agnes Chow'un da evinde tutuklandığını açıkladı. Hong Kong polisi ise, Global Times'a yaptığı açıklamada Wong ile Chow'un tutuklandığını doğruladı ancak konuyla ilgili ayrıntıları paylaşmadı. ​Joshua Wong, son dönemde ABD Konsolosluğu siyasi şefiyle yaptığı toplantının görüntülerinin sızmasıyla gündeme gelmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan ayrılıkçı lider, kendisine yöneltilen eleştirileri "Bunda ne var, Washington'a bile gittim" şeklinde yanıtlamıştı.

Okunma Sayısı: 156

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.