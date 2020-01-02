Hong Kong yeniden ayakta: 2020'nin ilk protestolarına 1 milyondan fazla kişi katıldı

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde, yeni yılın ilk gününde, emniyet güçlerine bağımsız soruşturma ve tutuklananlara af talepleriyle Victoria Park'tan başlayan kitlesel yürüyüşe 1 milyonun üzerinde kişi katıldı.

Hong Kong yönetimi, yeni yılın ilk yürüyüşünde göstericiler ve polis arasında yaşanan gerginlik nedeniyle gösterilerin başlamasından bir süre sonra etkinliğin sona erdirilmesi için çağrı yaptı.

Protestocular şehrin çeşitli yerlerinde barikatlar kurarak yolları kapattı. Olaylarda Wan Chai'daki bir banka şubesinin camları kırıldı, ATM'leri zarar gördü. Güzergah boyunca bazı iş yerleri tahribata uğrarken, protestocular polise molotofkokteyli attı.

Protestolarda şiddetin artması üzerine polis göstericilere plastik mermi, göz yaşartıcı gaz, ses bombası ve tazyikli suyla müdahale ederken, olaylarda 10'dan fazla kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısının artması bekleniyor.

Sivil İnsan Hakları Cephesi, Victoria Park'ta başlayan yürüyüşe 1 milyondan fazla kişinin katıldığını açıkladı.

Polisin uyarısının ardından protestocuların büyük çoğunluğu Victoria Park'tan ayrılırken, Wan Chai ve şehir merkezindeki gerginlikler ise devam etti.

"Hükümet alçak gönüllülükle dinlemeye devam edecek"

Hong Kong yönetimi tarafından yürüyüşle ilgili yapılan açıklamada, kişilerin barışçıl gösterilere katılma özgürlüklerine ve düşüncelerini açıklamalarına saygı gösterildiği vurgulandı.

Önceliğin şiddet olaylarını durdurmak ve en kısa sürede sosyal düzeni yeniden sağlamak olduğu belirtilen açıklamada, "Hong Kong yönetimi, alçak gönüllülükle dinlemeye devam edecek ve vatandaşlarıyla iletişimi güçlendirecek." ifadesi kullanıldı.

Protestolar yılbaşında da devam etti

Hong Kong'da yılbaşı akşamında protestocular ile polis bir kez daha karşı karşıya gelmişti.

Geçen yıl haziran ayı başından bu yana kitlesel protestolara sahne olan Hong Kong'da, Victoria Limanı ve Kwai Fong bölgesi gibi adanın işlek yerlerinde bir araya gelen çok sayıdaki protestocu, yeni yılın ilk dakikalarında "Hong Kong için özgürlük", "Şimdi devrim", "Unutma ve unutturma" sloganları atmıştı.

Yeni yıl öncesi şehirde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, yılın ilk saatlerinde protestocular ve polis arasında çatışmalar yaşandı.

Polis, Mong Kok bölgesinde yolları kapatıp barikatları ateşe veren ve havai fişek atan protestoculara, göz yaşartıcı gaz, biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

Noel süresince yapılan protestolarda 336 kişinin gözaltına alındığı bildirilirken, geçen yıl haziran ayında başlayan protestolarda bugüne kadar gözaltına alınanların sayısı 7 bine yaklaştı.

Protestolarda şiddet dalgası

Hong Kong'da, Haziran 2019'da, şüphelilerin Çin'e iadesi yasa tasarısına karşı başlayan demokrasi yanlısı protestolarda, son haftalarda protestocular ile polis arasındaki çatışma ve şiddet olayları artmıştı.

Tasarı, 23 Ekim'de resmen geri çekilmesine rağmen protestocular, "demokratik reform" talepleriyle eylemleri sürdürme kararı almıştı.

Göstericiler, tasarının geri çekilmesiyle protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini, polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını ve kentte siyasi reform sürecinin yeniden başlatılmasını içeren 5 talep öne sürüyor.

Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanlığından Hong Kong'un özerklik statüsünde değişim olup olmadığına ilişkin yılda en az bir kere rapor istenirken, Hong Kong ve ABD arasında özel ticaret ilişkisi kurulması çağrısı da yapılıyor.