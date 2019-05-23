Husiler Suudi Arabistan'a saldırmaya devam ediyor

Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyinde bulunan Necran Havaalanındaki Patriot sistemini vurduğunu duyurdu.

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Necran Havaalanına 72 saat içerisinde üçüncü kez hava saldırısı düzenledi. Husilere ait El-Mesira televizyonunun askeri kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre, silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) düzenlenen saldırıda, Necran Havaalanındaki Patriot sistemi hedef alındı. Husiler istihbarat üzerine düzenlenen saldırının başarıya ulaştığını ileri sürerken, Suudi Arabistan makamlarından veya Arap koalisyonundan ise henüz olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Yemen'deki Husiler, üç gündür aralıklarla Suudi Arabistan'ın güneyindeki Necran bölgesinde bulunan havaalanına hava saldırıları düzenliyor. AA

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