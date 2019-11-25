İdlib’de 25 günde 100 sivil öldürüldü

Suriye’deki Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya’nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere yönelik bombardımanında 100 sivil öldü.

Yerel sivil toplum kuruluşlarından Suriye Müdahale Koordinatörlüğünün yazılı açıklamada, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde Esed rejimi askerleri, İran destekli yabancı terörist gruplar ve Rusya’nın saldırılarında son 25 günde 10 bin aileden oluşan yaklaşık 50 bin sivilin yerinden edildiği bildirildi. Aynı dönemde, İdlib’de 90, Hama’da 1 ve Halep’te 9 sivilin can verdiği, ölenlerden 37’sinin çocuk olduğu belirtildi. Açıklamada, saldırılarından kaçan sivillerin büyük bir kısmının Hatay’ın Reyhanlı ilçesi karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Atme, Kah, Deyr Hassan ve Kefer Lusin gibi bölgelerdeki kamp alanlarına, İdlib’deki zeytinliklere ve Türkiye’nin terörden arındırdığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerine sığındığı aktarıldı. Türkiye ile Rusya arasında, 17 Eylül 2018’de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde, rejim ve Rusya’nın saldırılarında 1300’den fazla sivil öldü. AA

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