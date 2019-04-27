İdlib'de sivil yerleşimlere yapılan saldırılarda 5 sivil öldü

Suriye'de "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içinde yer alan sivil yerleşimlere dün gece düzenlenen hava saldırısında 5 sivil öldü.

Suriye'de "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içinde yer alan sivil yerleşimlere gece geç saatlerde düzenlenen hava saldırısında 5 sivil öldü.

"İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içinde yer alan İdlib'in güney kırsalındaki Kevkebe ve El Fakii köyleri ile Hama'nın batı kırsalındaki Amkiyye köyüne hava saldırısı düzenlendi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Amkiyye'ye gerçekleştirilen hava saldırında 5 sivil öldü.

Kevkebe, Amkiyye ve El Fakii köylerine yapılan hava saldırılarılar ile ilgili muhaliflere ait uçak gözlem evi sosyal medya hesabı, "Lazkiye'deki Hımeymim üssünden Rus savaş uçağı kalkış yaptı." bilgisini paylaştı.

Rejim güçleri, Türkiye ile Rusya arasında söz konusu bölgedeki ateşkesi sağlamlaştırmak için 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Astana anlaşmaları çerçevesinde Esed rejiminin garantörü olan Rusya'nın rejim saldırılarını önleme yükümlülüğü bulunuyor. Askeri muhalifler ise Soçi mutabakatının öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti.

Kifrenbil ilçesine gerçekleştirilen kara saldırılarında bir çocuk öldü

Rejim ordusu ile İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, sabah saatlerinde top, roket ve havan saldırılarıyla "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içersindeki İdlib'in Kifrenbil ilçesi ile Hama'nın Latamine, Kefer Zita ve Morik yerleşimlerini hedef aldı.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, rejim güçlerinin İdlib'in güneyindeki Kifrenbil'e bombardımanında bir çocuk hayatını kaybetti.

Hama'nın Latamine ilçesine öğle saatlerine düzenlen hava saldırısında can kaybının yaşanmadığı ifade edildi.