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24 TEMMUZ 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

İdlib yoğun saldırı altında

23 Temmuz 2019, Salı 21:05
Rusya ve Beşşar Esed rejiminin Suriye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki yerleşimlere yoğun saldırıları sürüyor. Hava ve kara saldırılarında 2 sivil öldü, 6 sivil yaralandı.

Esed rejimi ve destekçileri gün içinde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki Kefer Zita, Marratinnuman, Han Şeyhun ilçeleri ile Der Sünbül, el Kinidde, Bsames, Bsenkul, Hiş, Cibala, Temaniya, Abidin, Bıdama, Naciyye ve Marzita köylerine hava ve kara saldırıları düzenledi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırılarda 2 sivil öldü, 6 sivil yaralandı.

Hava saldırıları sürerken, sivil can kayıplarının artmasından endişe ediliyor.

Muhaliflere ait uçak gözlem evi, Esed rejiminin İdlib'in Marratinnuman, Han Şeyhun ilçeleri ile Der Sünbül, El Kinidde, Bsames, Bsenkul, Hiş, Cibala, Temaniya, Abidin, Bidama ve Naciyye köylerine, Rusya'nın da Han Şeyhun, Marratinnuman, Keferzita ilçeleri Marzita köyüne hava saldırıları düzenlediğini bildirdi.

Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'in Serakib ve Marratinnuman ilçelerindeki pazar yerlerine dün düzenledikleri hava saldırılarında 50 sivil ölmüştü.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'nci toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürdü.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Suriye İnsan Hakları Ağı, Beşşar Esed ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-12 Temmuz'da düzenlediği saldırılarda 157'si çocuk, 111'i kadın 606 sivilin öldüğünü duyurmuştu.

AA

Etiketler: idlib
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