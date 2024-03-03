İİT, Gazze için toplanacak

İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT), 5 Mart’ta İsrail’in 7 Ekim’den bu yana saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi’ndeki duruma ilişkin dışişleri bakanları düzeyinde toplantı düzenleyeceği bildirildi.

İİT’nin internet sitesinde yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in Gazze’ye yönelik devam eden saldırıları görüşmek üzere Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinde üye ülkelerin katılımıyla Dışişleri Bakanları Konseyi’nin düzenleneceği belirtildi. Dışişleri Bakanları Konseyi’nin 5 Mart’taki toplantısından önce, İİT Genel Merkezi’nde gündem ve karar taslağı konusunda “üst düzey çalışanların çalışma yapacağı” bilgisine yer verildi. Dışişleri bakanları nezdinde Cidde’de yapılacak toplantıda, Gazze’de İsrail’in saldırıları sonrasındaki son durumun yanı sıra Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail’in Filistin’e yönelik soykırım suçundan yargılanması konusunun ele alınması bekleniyor. AA

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