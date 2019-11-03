İngiliz zenginler: Seçimi muhalefet kazanırsa ülkeyi terk ederiz

Britanyalı zenginler, 12 Aralık’ta yapılacak seçimleri Jeremy Corbyn’in liderliğindeki Britanya İşçi Partisi’nin kazanması halinde yüksek varlık vergisi getirilmesinden çekindiklerini, bu yüzden ana muhalefet partisinin iktidara gelmesi halinde ‘bir kaç dakika içinde ülkeden ayrılmaya’ hazır olduklarını açıkladı.

Ülkenin ‘süper zenginleri’ni temsilen basına açıklama yapan avukat ve muhasebecileri, bu kişiler için ‘Brexit’in değil İşçi Partisi’nin kazanmasının tehdit olduğunu’ söyledi.

İşçi Partisi’nin iktidara gelmesi durumunda kendilerine yönelik yeni yüksek vergiler getireceğinden endişe eden zenginlerin temsilcilerinden Boodle Hatfield hukuk firmasından Geoffrey Todd, İşçi Partisi’nin seçimleri kazanması halinde müvekkilerinin varlıklarını bir kaç dakika içinde başka ülkelere transfer edeceğini duyurdu.

Corbyn’in kazanması durumunda nasıl bir vergi politikası uygulayacağının bilinmediğine değinilen haberde, partinin bildirisine göre yıllık 80 bin sterlinden fazla kazananların yüzde 45, yıllık 123 bin sterlinden fazla kazanan kişilerin ise yüzde 50 vergi ödemesinin öngörüldüğü vurgulanıyor. Britanya’da mevcut kanunlara göre en yüksek vergi oranının yüzde 45 olduğu belirtilerek, bunu da halihazırda yıllık 150 bin sterlinden fazla kazananların ödediği kaydedildi.