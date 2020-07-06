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7 TEMMUZ 2020 SALI - YIL: 51

İngiltere, 20 kişiyi yaptırım listesine aldı

06 Temmuz 2020, Pazartesi 22:19
İngiltere, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesindeki rolleri nedeniyle 20 Suudi Arabistan vatandaşını yaptırım listesine aldı.

İngiltere, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesindeki rolleri nedeniyle aralarında dönemin Suudi Arabistan İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri ve Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın danışmanı Abdullah el-Kahtani'nin de olduğu 20 kişiyi yaptırım listesine aldı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, insan haklarını ihlal edenlere yönelik yaptırım uygulanmasını öngören ABD'deki Magnitsky Yasası'na benzer bir yasayla, en ağır insan hakları ihlallerine karışanların hedef alınacağı belirtildi. 

Listede ilk olarak toplam 49 kişiye yer verildiği belirtilen açıklamada, gelecek aylarda daha fazla kişinin yaptırım listesine alınmasının beklendiği ifade edildi. 

Düzenlemeyle İngiltere'nin, ilgili kişilere yönelik ülkeye giriş, İngiliz bankaları üzerinden işlem yapma ve İngiliz ekonomisinden kazanç sağlama yasağı getirilebileceği vurgulandı.

Önlemlerin ülkelerden ziyade bireyleri ve kuruluşları hedef alacağı kaydedilen açıklamada, İngiltere'nin yaptırımlar konusunda ilk kez Avrupa Birliği'nden (AB) farklı bir politika uygulayacağına da işaret edildi. 

Yaptırım listesi 

Açıklamaya göre, ilk yaptırım listesinde, 2009 yılında Rusya'da 230 milyon dolarlık bir yolsuzluk dosyasını inceleyen Rus vergi uzmanı Sergei Magnitsky'nin ölümü nedeniyle 25 Rus, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle de 20 Suudi Arabistan vatandaşına yer verildi.

Cemal Kaşıkçı cinayetindeki rolleri nedeniyle yaptırım uygulananlar arasında "15 kişilik suikast ekibinin oluşturulmasında dahli olan" İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Asir, "cinayeti planlayan, yöneten ve suikast ekibini gönderen" Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın danışmanı Abdullah el-Kahtani, "cinayet anında konsoloslukta olan ve delillerin karartılmasında doğrudan rolü bulunan" Adli Tıp uzmanı Muhammed Tubaigy, cinayet sonrası Kaşıkçı'nın kıyafetlerini giyerek gazetecinin konsolosluktan ayrıldığı görüntüsü vermeye çalışan Mustafa Muhammed el-Medeni de yer aldı. 

Ayrıca Arakanlılara ve diğer etnik azınlıklara karşı uygulanan "sistematik ve vahşi şiddette rolü bulunan" iki Myanmarlı general, Kuzey Kore'deki tutuklu kamplarında zorla çalıştırma, işkence ve cinayete karışan iki kuruluşa da yaptırım uygulanmasına karar verildi.

Kaşıkçı cinayeti 

Orta Doğu'nun etkin gazetecilerinden, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüş, cinayetin Suudi Arabistan'dan gönderilen bir ekip tarafından gerçekleştirildiği belirlenmişti. 

Washington Post gazetesi, CIA'in Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini verenin Veliaht Prens Muhammed bin Selman olduğu sonucuna ulaştığını yazmıştı. 

AA

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