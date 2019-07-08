İngiltere ABD'den özür dileyecek

İngiltere'nin Washington Büyükelçisinin, Beyaz Saray'ı ağır şekilde eleştirdiği diplomatik yazışmanın sızmasının ardından Londra'dan özür açıklaması geldi.

Yazışmalarda, Beyaz Saray'ın "yetkin" olarak görüleceğini düşünmediğini kaydeden Büyükelçi, ayrıca mevcut idarenin "utanç içinde sona ermesine yol açabilecek bir şeylerin ortaya çıkabileceği" değerlendirmesi de bulunuyordu. Washington’u ziyaret eden Ticaret Bakanı Liam Fox, basına yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka ile yapacağı görüşmede sızan yazışmalar nedeniyle özür dileyeceğini söyledi. Fox, “Bizim kamu hizmeti yapan veya siyaset sınıfımızın unsurlarının beklentilerimize uymayan kabul edilemez davranışlarından dolayı özür dileyeceğim.” ifadesini kullandı. İngiliz bakan, bu tür yazışmaların sızdırılmasının, ilişkilere ve geniş ölçüde güvenlik çıkarlarına zarar vereceğini ifade etti. Reuters, İngiltere’nin ABD yönetimi ile temasa geçerek, yazışmalarının sızmasından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdiğini duyurdu. Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, ülkesinin Washington Büyükelçisinin ABD Başkanı Donald Trump hakkındaki diplomatik yazışmalarının sızdırılmasının bu işin sorumlularına "ciddi sonuçları" olacağını ifade etti. Euronews Türkçe

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