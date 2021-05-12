İngiltere Başbakanı'ndan İsrail ve Filistin'e 'gerilimi düşürün' çağrısı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs ve Gazze'de yaşanan son İsrail saldırılarının ardından, her iki tarafa da itidal çağrısında bulunarak, acilen gerilimin düşürülmesini istediklerini bildirdi.

Johnson, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İsrail ve Filistinlileri uçurumdan geri çekilmeye ve her iki tarafı da itidale çağırıyorum. Birleşik Krallık, artan şiddet ve sivil kayıplardan derinden endişe duyuyor ve gerilimlerin acil bir şekilde azalmasını görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı. AA

Okunma Sayısı: 82

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.