İngiltere'den sığınmacılarla ilgili skandal karar

İngiltere'de Yüksek Mahkeme, Ruanda'ya gönderilecek sığınmacılar için ayarlanan gelecek haftaki uçuşun gerçekleşebileceğine hükmetti.

Londra'daki mahkeme, gelecek salı günü yapılması planlanan uçuşu engellemek için insan hakları savunucularının ihtiyati tedbir başvurusu talebini reddetti. Aktivistler, hükümet planının güvenli olmadığını savunurken, İçişleri Bakanlığı, politikanın insanları tehlikeli şekilde tekneyle yolculuk yapmaktan caydıracağını öne sürdü. Yetkililer, planının kamu yararına olduğunu ve durdurulmaması gerektiğini dile getirdi. İlk uçakta yaklaşık 30 kişinin olması planlanıyor. İçişleri Bakanlığı, Ruanda'ya gönderilecekler listesinde yer alan 5 kişinin ise sınır dışı edilme talimatlarının iptal edilmesi nedeniyle uçakta yer almayacağını duyurdu. Yüksek Mahkeme, pazartesi günü de mülteci yardım kuruluşu Asylum Aid'in açtığı ve işkenceyle mücadeleye karşı kurulan "Freedom From Torture" adlı bir insan hakları grubunca da desteklenen başka bir davayı görecek. İngiltere ve Ruanda, İngiltere'de yasa dışı olarak bulunan göçmen ve sığınmacıları Ruanda'ya göndermek için 14 Nisan'da Göç ve Ekonomik Kalkınma Ortaklığı anlaşması imzalamıştı. Anlaşmaya insan hakları kuruluşları tepki göstermişti. AA

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