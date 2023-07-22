İngiltere: Onur kırıcı bu nefreti kınıyoruz

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İsveç’in başkenti Stockholm’de Kur’an-ı Kerim’in yakılmasının ve saygısızlık gösterilmesinin dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar için son derece onur kırıcı ve tamamen uygunsuz olduğu açıklamasında bulunarak, Din veya inanç temelli nefreti kınadı.

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Guterres: İslamofobik eylemleri kınıyoruz, Müslümanlarla dayanışma içindeyiz İngiltere Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, yaptığı yazılı açıklamada, Stockholm’de Kur’an-ı Kerim’in yakılmasının ve Kur’an-ı Kerim’e yapılan saygısızlığın dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar için son derece onur kırıcı ve tamamen uygunsuz olduğunu bildirdi. Din veya inanç temelli nefreti kınadıklarını belirten Sözcü, “Herkes için Din ya da inanç özgürlüğünü savunacak ve karşılıklı saygıyı teşvik edeceğiz. Kur’an-ı Kerim’in yakılması nedeniyle dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların yaşadığı derin acının farkındayız.” ifadelerini kullandı. AA

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