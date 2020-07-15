"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 TEMMUZ 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

İngiltere Savunma Bakanından Türkiye değerlendirmesi

15 Temmuz 2020, Çarşamba 16:31
İngiltere Savunma Bakanı Wallace, Türkiye’nin İHA Libya ve Suriye’de etkili biçimde kullanmasının “oyun değiştirici” nitelikte olduğunu bildirdi.

Hava ve Uzay Gücü Konferansında konuşan İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, insansız hava araçları (İHA) konusunda Türkiye’yi örnek gösterdi.

İngiltere’nin savunma konularında başka ülkelerden ders alması gerektiğini belirten Wallace, “Türkiye’nin 2019 ortasından bu yana Bayraktar TB-2’leri Libya’a nasıl kullandığına bakın. Bu İHA’lar istihbarat topladı, gözetleme yaptı ve cephe, tedarik hatlarını ve lojistik üslerini hedef alan operasyonlar yaptı.” diye konuştu.

“(Türk İHA’ları) Geçen yıl temmuz ayında Libya Ulusal Ordusunun kontrolündeki Cufra Havaalanı'nı vurarak çok sayıda komuta kontrol noktaları ile iki nakliye uçağını tahrip ettiler.” diyen Wallace, şunları kaydetti:

“Ya da Türkiye’nin Suriye’de müdahil oluşunu ve Elektronik Harbi, hafif silahlı İHA’ları ve tankları, zırhlı araçları ve üzerilerindeki hava savunma sistemlerini durdurmaya dönük akıllı mühimmatı nasıl kullandığını düşünün. Haberlere göre Esed rejimi ağır kayıplar verdi. '3 bin asker, 151 tank, 8 helikopter, 3 İHA, 3 muharip savaş uçağı, kamyonlar, 8 hava savunma sistemi, bir karargah ve sair ekipman ile tesisler.' İddiaların yarısı bile doğruysa, bu oyun değiştirici niteliktedir.”

AA

Okunma Sayısı: 233
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD'de son 24 saatte 916 ölüm daha

    Evlat nöbeti 317. gününde

    Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz paylaşımı

    15 Temmuz Şehitleri dualarla yâd ediliyor...

    Arjantin'de dikkat çeken 'vaka' hadisesi

    'Kovid-19 aşısı son aşamaya hazır'

    Rize'de hasar tespit ve tahliye çalışmaları devam ediyor

    Trump: Beyazlar da polis şiddetiyle ölüyor

    Libya Ordusu: Toplu mezarlarda 40 günde 225 cesede ulaşıldı

    Çoklu baro Resmi Gazete'de

    Adalet Ağaoğlu: Darbeler olmasaydı AB’ye girmiştik

    Salgının son 24 saati

    Kovid’e aşıyı kim bulacak? İnsan mı, bilgisayar mı?

    Yangın tedbirleri yetersiz

    15 Temmuz’da karanlık noktalar var

    Ayasofya’da Emevi Camii modeli uygulansın

    Afrikalı Müslümanların Ayasofya sevinci

    BM, itibar kaybına uğradı

    Erdoğan - Trump görüşmesinde neler konuşuldu?

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    15 Temmuz ve Kemalizm
    M. Latif SALİHOĞLU

    15 Temmuz kılıfları
    Genel

    Başyazı: 4 yıl sonra 15 Temmuz
    Cevher İLHAN

    15 Temmuz’un üzerindeki sis perdesi duruyor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Ama onlar da...
    Osman ZENGİN

    Baba, ihtilâl oluyor!
    Risale-i Nur'dan

    Hıristiyanlık hurafelerden sıyrılıp İslâma tâbi olacak
    Cenk ÇALIK

    Korku penceresinden virüs salgınına bakış
    Süleyman KÖSMENE

    Barışı sağlama süreci kaç gündür?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.