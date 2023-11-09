Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İsrail’in Gazze’de devam eden saldırılarına tepki göstererek, “İnsanlık artık ayağa kalkmalı ve İsrail’in Filistin halkına yaptığı soykırıma ‘dur’ demeli.” ifadesini kullandı.

“Maduro ile Daha Fazla” programında Filistin’in Karakas Büyükelçisi Fadi Alzaben’i konuk eden Venezuela Devlet Başkanı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İsrail’in Gazze’de masum insanları hedef aldığını vurgulayan Maduro, “New York Times’da bir makale okudum. Bu makaleyi yazan analist, Gazze’deki durumu Nazilerin Yahudilere yaptığı katliamla kıyaslıyor. Gaz odalarına ilk olarak kadınlar ve çocuklar atılmıştı. Bugün görüyoruz ki, İsrail aynısını Filistin halkına uyguluyor. Kadınlar ve çocuklar korkunç şekilde öldürülüyor. İnsanlık artık ayağa kalkmalı ve İsrail’in Filistin halkına yaptığı soykırıma ‘dur’ demeli.” değerlendirmesinde bulundu.

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