İpek Yolu’nda ikinci zirve

Çin’in yeni İpek Yolu olarak nitelendirilen “Bir Kuşak, Bir Yol” projesinin ikinci zirve toplantısı Pekin’de yapılıyor. Toplantıda Türkiye’yi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan temsil ediyor.

Çin’in modern İpek Yolu olarak adlandırılan “Bir Kuşak, Bir Yol” projesinin ikinci zirvesi Pekin’de toplanıyor. İki gün sürecek toplantıya yaklaşık 100 ülkeden devlet ve hükümet başkanları ile bakanlar katılıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz gibi liderlerin beklendiği toplantıda Türkiye’yi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan temsil ediyor. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre, ABD ise Pekin’e temsilci göndermiyor. Çin’in 2013 yılında duyurduğu “Bir Kuşak Bir Yol Projesi” ile Asya, Afrika ve Avrupa arasında ulaşım, sanayi ve ticaret ağı oluşturulması hedefleniyor. Proje kapsamında Çin devletine ait şirketler tarafından yapılması planlanan kara ve demiryolları ile limanların finansmanının Çin bankalarının vereceği milyarlarca euroluk krediler ile karşılanması öngörülüyor.

‘Batı kaygı duyuyor’

Ancak Çin’in bu planları Batı’da endişe yaratıyor. Özellikle bazı Batılı hükümetler, Çin’in milyarca euroluk yatırım projeleri ile dünyada nüfuzunu arttırmaya çalışmasından ve bu projelerin gelişmekte olan ülkelerin yüksek oranda borçlanmasına yol açmasından kaygı duyuyor. Toplantıya Almanya’yı temsilen katılacak olan Ekonomi Bakanı Peter Altmaier de, Çin’den uluslar arası standartlara uymasını talep etti. Altmaier, Çin’e hareketi öncesinde Alman Haber Ajansı’na (dpa) yaptığı açıklamada, “Avrupa Birliği ve Asya arasında altyapı yatırımları çok önemli bir konu. Ama bu yatırımlar uluslar arası sosyal, çevre, insan hakları ve ihale standartlarına uygun olmalı” şeklinde konuştu. Altmaier, projeye kuşkuyla yaklaşanların bu girişimi Çin’in “jeopolitik nüfuz alanını arttırma çabası” olarak değerlendirdiğine işaret etti. Alman Bakan, yeni İpek Yolu konferansında “Kıtalar arası altıyapı yatırımlarında adil ve sürdürülebilir işbirliği” için çaba göstereceğini ifade etti.