Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine Pençe Harekatı'yla koordineli hava harekatında PKK'lı 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine Pençe Harekatı'yla koordineli düzenlenen hava harekatında PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Metina bölgesine hava harekatı gerçekleştirildi. Teröristlere ait silah mevzi, sığınak ve barınakların vurulduğu harekatta PKK'lı 5 terörist daha etkisiz hale getirildi. AA

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