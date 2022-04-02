Irak mart ayında petrolden rekor gelir elde etti

Rusya'nın Ukrayna işgalinin ardından ham petrol fiyatları hızla artarken, Irak geçen ay son 50 yılın en yüksek ihracat rakamına ulaştı. Irak Petrol Bakanlığı, petrol ihracından geçen ay 11,07 milyar dolar gelir elde edildiğini duyurdu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) ikinci en büyük üreticisi olan Irak'ın geçen ay 100 milyon 563 bin 999 varil petrol ihraç ettiği açıklandı.

Petrol Bakanlığı'nın cuma günü yayınladığı ilk verilere göre, ülke 1972'den bu yana ilk kez bir ayda 11,07 milyar dolar gelir elde etti.

Bakanlıktan bir kaynak elde edilen ilk verilerle kesin bilgiler arasında büyük bir fark olmasının beklenmediğini vurguladı.

Irak şubat ayında da günlük ortalama 3.3 milyon varil petrol ihraç ederek 8,5 milyar dolar gelir ile son 8 yılın en yüksek noktasını görmüştü.