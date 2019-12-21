Irak'ta göstericiler siyasi parti binalarını ateşe verdi

Irak’ta hükümet karşıtı protestolarda yer alan aktivistlerin silahlı gruplar tarafından öldürülmesine tepki gösteren kalabalık bir grup, siyasi parti binalarını ikinci kez ateşe verdi.

Irak’ta hükümet karşıtı protestolarda en kanlı olaylarının yaşandığı Zikar kentinde tansiyon düşmüyor. Protestolarda etkin rol oynayan aktivistlerin silahlı gruplar tarafından öldürülmesini protesto eden vatandaşlar, Zikar kentinde siyasi parti binalarını ateşe verdi. Aktivist Ali Asmi’nin silahlı gruplar tarafından öldürülmesinin ardından protesto düzenleyen kalabalık bir grup, eski Başbakan Nuri Maliki başkanlığındaki Davet Partisi, Hadi el-Amiri’nin başkanlığındaki Bedir Tugayları Örgütü Merkezi ve Asaib Ehlil Hak Hareketinin binalarını ikinci kez ateşe verdi. Öte yandan Irak’ta geçtiğimiz Ekim ayından bu yana başlayan hükümet karşıtı protesto gösterilerinde 500’e yakın kişi ölürken 20 bine yakın kişi de yaralandı.

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