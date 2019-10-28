Irak'ta muhalefetten 'erken seçim' çağrısı

Irak’taMukteda es-Sadr, Başbakan Abdulmehdi'ye erken seçim çağrısı yaptı.

Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Başbakan Adil Abdulmehdi'ye erken seçim çağrısında bulundu. Sadr, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, gösterilerin devam etmesi gerektiğini belirterek, güvenlik güçlerinin eylemcilere müdahalesini de kınadı. Açıklamasında, protestoculara seslenen Şii lider, "Gösterinize devam edin, meclis oturumunda yolsuzluk yapanların cezalandırılması ele alınmadı." ifadelerini kullandı. Sadr, ayrıca Başbakan Abdulmehdi’ye ülkeyi uluslararası toplumun gözetiminde erken seçime götürmeye çağırdı. AA

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