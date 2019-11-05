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5 KASIM 2019 SALI - YIL: 50

Irak'taki gösterilerin ağır bilançosu

05 Kasım 2019, Salı 19:23
Birleşmiş Milletler Irak Misyonu, ülkede 1 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösterilerde şu ana kadar 254 göstericinin öldüğünü, binlerce eylemcinin yaralandığını açıkladı.

BM tarafından yayımlanan "25 Ekim-4 Kasım Irak Gösterileri" raporunda, ülkenin başkenti Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerinde devam eden gösterilerin ikinci dalgasında, 97 eylemcinin öldüğü belirtildi.

Binlerce eylemcinin de gösteriler sırasında yaralandığına dikkat çekilen raporda, 25 Ekim itibarıyla tekrar başlayan gösterilerde, BM'nin protestoculara yönelik birçok hak ihlalini gözlemlediğine yer verildi.

Raporda, güvenlik güçlerince atılan gaz bombasının 16 göstericinin ölümüne neden olduğu kaydedildi.

Raporda açıklamalarına yer verilen BM Irak İnsan Hakları Ofisi Sorumlusu Danielle Bell, "Güvenlik güçlerinin silahsız göstericileri gaz bombasıyla hedef almasının herhangi bir gerekçesi olamaz." ifadelerini kullandı.

BM tarafından 22 Ekim'de yayımlanan "1-9 Ekim Irak Gösterileri" raporunda ise 157 göstericinin öldüğü, 5 bin 494 göstericinin yaralandığı bildirilmişti.

AA

Etiketler: Irak, gösteri, bilanço
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