Ülkesinin Çin ile yakın ilişkiler kurmak istediğine dikkati çeken İran Dışişleri Bakanı Zarif de "İran, Çin ile ilişkilerine büyük önem veriyor. Çin ile ilişkilerin artırılması ve kapsamlı stratejik ortaklığı yeni bir seviyeye taşıma konusunda kararlıdır. İran, çok taraflılığa bağlı ve tek taraflılığa karşıdır." ifadelerini kullandı.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif ile Çin'in başkenti Pekin'de bir araya geldi. Bakan Vang, Zarif ile görüşmesinin öncesinde yaptığı konuşmada, "tek taraflı ve zorbaca uygulamalara" karşı birlikte hareket etmeleri gerektiğini söyledi. Vang, Çin ve İran'ın, çok taraflılığı ve uluslararası ilişkileri yöneten normları desteklemenin yanı sıra birbirlerinin ulusal çıkarlarını da gözeteceklerini belirtti. - "İran, Çin ile ilişkilerine büyük önem veriyor" İran medyasına göre, ülkesinin Çin ile yakın ilişkiler kurmak istediğine dikkati çeken İran Dışişleri Bakanı Zarif de "İran, Çin ile ilişkilerine büyük önem veriyor. Çin ile ilişkilerin artırılması ve kapsamlı stratejik ortaklığı yeni bir seviyeye taşıma konusunda kararlıdır. İran, çok taraflılığa bağlı ve tek taraflılığa karşıdır." ifadelerini kullandı. İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltma adımlarına değinen Zarif, "İran, nükleer anlaşmayı ciddiyetle korumakta ve kendi hak ve çıkarlarını savunmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

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