İran'da 100 yaşındaki koronavirüs hastası taburcu edildi

İran'ın Kum kentinde 100 yaşındaki yeni tip koronavirüs hastası, tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Kum Furkani Hastanesinde yaklaşık bir hafta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 100 yaşındaki hasta sağlığına kavuştu. Sosyal medyada görüntüleri yer alan yaşlı adam, sağlık görevlileri ve hastane çalışanlarına teşekkür etti. İran'da daha önce de 90, 91, 102 ve 106 yaşlarındaki Kovid-19 hastaları tedavilerinin ardından taburcu edilmişti. AA

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