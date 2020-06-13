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13 HAZİRAN 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

İran'da koronavirüs nedeniyle 71 ölüm daha

13 Haziran 2020, Cumartesi 13:17
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle 71 kişinin daha öldüğünü ve 2 bin 410 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Lari, böylece toplam can kaybının 8 bin 730'a, vaka sayısının da 184 bin 955'e çıktığını aktardı.

Hastalardan 2 bin 755'inin durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari, şu ana kadar tedavilerinin tamamlanmasının ardından 146 bin 748 kişinin taburcu edildiğini belirtti.

Lari, ülkede yapılan toplam test sayısının ise 1 milyon 219 bin 400 olduğu bilgisini paylaştı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca Huzistan eyaletinin yanı sıra Hürmüzgan, Rezevi Horasanı ve Buşehr'in "kırmızı bölge" olarak belirlendiğini kaydetti.

Mayıs başında günlük yeni vaka sayısının 800'lere kadar düştüğü İran'da, yasakların kaldırılmasının ardından vaka sayıları yeniden yükselişe geçti.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

AA

Etiketler: İran, koronavirüs, ölüm
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