İran'da koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 650'ye yükseldi

İran'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 76 artarak 5 bin 650'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonundan canlı yayınlanan açıklamasında, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 76 kişinin daha öldüğünü ve 1134 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Böylece ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 5 bin 650'ye çıktığını aktaran Cihanpur, toplam vaka sayısının ise 89 bin 328'e ulaştığını bildirdi.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 96'sının durumunun kritik olduğunu dile getiren Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının ise 68 bin 193 olduğunu belirtti.

Cihanpur, ülke genelinde bugüne kadar yapılan Kovid-19 test sayısının ise 410 bin 75'e çıktığını kaydetti.