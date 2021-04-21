İran'da Kovid-19 nedeniyle 388 ölüm daha

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 24 bin 886 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 3 bin 585'inin hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 2 milyon 311 bin 813'e çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 388 kişinin daha ölmesiyle toplam can kaybının da 67 bin 913 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 991'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 823 bin 985'e ulaştığı bildirildi.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 14 milyon 739 bin 719 oldu.