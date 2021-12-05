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5 ARALIK 2021 PAZAR - YIL: 52

İran'da Natanz Nükleer Tesisi yakınlarında patlama

05 Aralık 2021, Pazar 09:00
İran'daki yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın haberine göre İsfahan eyaletindeki Natanz Nükleer Tesisi'ne 20 kilometre mesafedeki Badrud bölgesinde patlama yaşandı.

İran devlet televizyonu ise olası bir saldırıya karşı hava savunma sistemlerinin tepkisini ölçmek için tatbikat amacıyla füze ateşlendiğini duyurdu.

Fars haber ajansı, yerel kaynaklara dayandırarak bir insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini yazarken, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyine bağlı Nournews ise olası bir saldırıya karşı koymak amacıyla füze denemesi yapıldığını aktardı.

İran'daki diğer yerel kaynaklara göre de ateşlenen füzeler havadaki 2 belirsiz cismi imha etti.

Patlamanın Avusturya'nın başkenti Viyana'daki görüşmelerin yeniden başlamasının ardından gelmesi dikkati çekti.

İran, Natanz'daki nükleer tesisi koruyan hava savunma sistemlerini test etti 

İran'ın İsfahan kentindeki Natanz nükleer tesisine muhtemel saldırı ihtimaline karşı bölgedeki hava savunma sistemlerinin test edildiği ve bölgede duyulan patlama sesinin de ateşlenen füzeden kaynaklandığı bildirildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, patlamanın duyulduğu Natanz bölgesinin hava savunmasından sorumlu komutanı, nükleer tesis yakınlarındaki füze sistemlerinden birinin muhtemel bir saldırıya hazır olup olmadığını test etmek için ateşlendiğini söyledi.

İranlı komutan, kısa süreli tatbikatın bölgede konuşlandırılan askeri sistemleri değerlendirmek amacıyla tamamen güvenli bir ortamda icra edildiğini aktardı.

İran medyasında, daha önce iki kez sabotaja uğrayan Natanz'daki uranyum zenginleştirme tesisi yakınlarında güçlü bir patlama olduğunu haberleri yer almıştı.

Fars haber ajansı, yerel kaynaklara dayandırarak verdiği haberde, bir insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini belirtirken, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyine bağlı Nournews ise olası bir saldırıya karşı koymak amacıyla füze denemesi yapıldığını aktarmıştı.

AA

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