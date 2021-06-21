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21 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Reisi'den dünyaya mesajlar

21 Haziran 2021, Pazartesi 17:32
İran'ın 8. Cumhurbaşkanı olarak seçilen İbrahim Reisi, başkent Tahran'da yerli ve yabancı gazetecilerin katılımıyla düzenlediği basın toplantısında iç ve dış siyasetle ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden ile görüşüp görüşmeyeceği yönündeki soruya "Hayır" cevabını veren Reisi, "Biden neden önceki hükümetlerin taahhütlerine uymuyor? ABD yönetimine ciddi önerim taahhütlerine dönmesi ve yaptırımları kaldırmasıdır." diye konuştu.

Halkın geçim sıkıntısı ve iş imkanlarının artırılmasının iç siyasetteki öncelikleri olacağını dile getiren Reisi, "Dünya artık yeni koşullarla karşı karşıyadır. Son seçimle birlikte İran'da şartlar değişmiştir. Maksimum baskı politikası başarılı olamamıştır. Bu siyaseti yeniden gözden geçirmeleri ve bundan dönmeleri gerekiyor. Dış siyasetimiz nükleer anlaşma ile başlamayacak ve nükleer anlaşma ile sınırlı kalmayacak." ifadelerini kullandı.

Reisi, ABD'nin nükleer anlaşmayı ihlal ettiğini ve Avrupa Birliği ülkelerinin taahhütlerine uymadığını belirterek, çıkarlarını temin eden her müzakereye destek vereceklerini söyledi.

Viyana'daki müzakere heyetinin gelişmelerle ilgili kendisine rapor sunduğunu aktaran Reisi, dış siyaset ekibiyle bunları değerlendirdiğini belirtti.

"Komşularla ilişkiler hükümetimizin öncelikleri arasında olacaktır"

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı, "Komşularla ilişkiler hükümetimizin öncelikleri arasında olacaktır. Suudi Arabistan ile ilişkilerin kurulmasında ve büyükelçiliklerin açılmasında bizce hiçbir engel yoktur." diye konuştu.

Cuma günü yapılan seçimde sandığa gitme oranı yüzde 48,8 ile İran devriminden bu yana en düşük seviyede kalsa da "halkın seçimlere gösterdiği katılımla dünyaya mesaj verdiğini" ileri süren Reisi, "Halk tek kelime ile adalet istiyor. Yolsuzluklar ile mücadele ve ekonomideki kötü durumun değişmesini istiyor." dedi.

Dış basında kendisiyle ilgili yapılan eleştirilere de cevap veren İbrahim Reisi, her zaman insan haklarını savunduğunu iddia etti.

Reisi, Çin ile imzalanan 25 Yıllık Kapsamlı İş Birliği Anlaşmasını da uygulamaya geçireceklerini ifade ederek dışarıdaki İranlıları ülkeye yatırım yapmaya çağırdı.

AA

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