"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 NİSAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

İran Meclisi ABD'nin Orta Doğu'daki tüm askerlerini terörist ilan etti

16 Nisan 2019, Salı 18:09
ABD, Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü olarak tanımıştı

İran Meclisi, Devrim Muhafızları Ordusu'nun terör örgütü ilan edilmesine karşılık, ABD'nin Orta Doğu'da faaliyet gösteren tüm askeri güçlerini terörist ilan eden yasa tasarısını kabul etti.

İran devlet televizyonunun aktarımına göre, ABD'nin Devrim Muhafızları Ordusu’nu yabancı terör örgütleri listesine eklemesine karşı adım olarak sunulan tasarı, Meclis’te 204 evet, 2 ret ve 1 çekimser oyla kabul edildi.

Meclis oylamasından sonra konuşan Meclis Başkanı Ali Laricani, "Meclis, bu yasayı ezici çoğunlukla kabul ederek, milli güvenlik konusunda ABD ve düşmanlara karşı tek ses olduğunu ortaya koymuştur" dedi.

Savunma Bakanı Emir Hatemi ise mecliste yaptığı konuşmada, yasanın ezici çoğunlukla kabul edilmesiyle ABD'nin İran'a karşı yaptırım politikasının geçersiz olduğunun ortaya konulduğunu ifade etti.

Bazı milletvekilleri, tüm ABD ordusunun terör örgütü ilan edilmesi çağrısında bulundu. Milletvekilleri, tasarının kabul edilmesinin ardından genel kurulda "Kahrolsun ABD" şeklinde sloganlar attı.

Kabul edilen yasaya göre, ABD'nin Ortadoğu'da faaliyet gösteren tüm askeri ve istihbarat birimleri ile özel ve tüzel kişilikleri terörist olarak ilan edildi. Yasa ayrıca, ABD güçlerine yönelik her türlü mali, teknik, eğitim, lojistik desteği teröre yardım ve yataklık kapsamında kabul ediyor.

Yasada, İran hükümeti ve silahlı kuvvetlerinin alınan bu kararı "hukuki, siyasi ve diplomatik" kanallar üzerinden uygulamakla yükümlü olduğu belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun ABD'nin yabancı terör örgütleri listesine eklendiğini duyurmuş, İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi de buna karşılık ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığını (CENTCOM) terör örgütleri listesine aldığını açıklamıştı.

Etiketler: İran, ABD, CENTCOM, Devrim Muhafızları
Okunma Sayısı: 462
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    📷

    İstanbul'da bir başka güzeldir Ramazan hazırlıkları...

    İBB verilerinin kopyalanması durduruldu

    ''Millet kutuplaştırıldı ekonomik sorunların üstü örtülmeye çalışıldı''

    Dünyada 2018'de 12 milyon hektar ormanlık alan yok oldu

    "Provokatörler o köyden değil"

    ''Umarım başarılı bir ön seçim kampanyası yönetecek zekaya sahipsindir''

    Meral Akşener'in evinin önündeki protesto davasında karar

    FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı: Dünyada her 9 kişiden biri kronik açlık çekiyor

    Alman Basını: Türk siyaseti Avrupa'dan uzaklaşmak için her şeyi yapıyor

    'Uyuşturucu ile mücadele komisyonu' kurulması önerisine AKP'den ret

    İzmir'de SAT kursunda tahrip eğitimi sırasında kaza; 1 asker şehit

    Sultanahmet Meydanı'na dünyanın en büyük lale halısı yapıldı

    Joe Biden resmen ABD başkan aday adayı

    ''Milyonlarca çalışanın kıdem tazminatı alamadığı sisteme 'evet' mi diyeceğiz''

    Mescid-i Aksa'ya fanatik yahudi baskını sürüyor

    İçişleri Bakanı Soylu: Failin yakalandığı bilgisi bende var

    Batı Akdeniz'e sağanak yağmur bekleniyor

    Filipinler'de helikopter düştü; 3 ölü

    Valilikten Taksim'de 1 Mayıs İşçi bayramı kutlamalarına izin yok

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Akıllı Tahta
    📷
    Genel

    Tefekkür Penceresi
    Genel

    Hatay’da standımıza üst düzey ziyaret
    Mikail YAPRAK

    Meleklerin muradı ve Murat’ın melekleri..
    Faruk ÇAKIR

    Yine yanlış yapıyorsunuz
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kur’ân’ın dört esası ve ahkâm âyetleri
    Genel

    Suçun şahsîliği prensibi unutulmasın
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tâciz, saldırı, iftira...
    Ahmet BATTAL

    Tepeden tırnağa, tırnaktan tepeye…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.