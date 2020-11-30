İran nükleer anlaşmasının tarafları Viyana'da bir araya gelecek

İran ile Batılı ülkelerin yanı sıra Rusya ve Çin arasında yapılan nükleer anlaşmanın tarafları, Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir araya gelecek.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İran ile yapılan nükleer anlaşma olarak bilinen Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nın (JCPOA) Ortak Komisyonuna, Borrell'i vekaleten AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreteri Helga Maria Schmid başkanlık edecek. Toplantıya Çin, Fransa, Almanya, Rusya, İngiltere ve İran'dan temsilciler katılacak. Katılımcılar, İran nükleer anlaşmasını muhafaza etmeye yönelik çalışmalar ile anlaşmanın tüm taraflarca uyulmasına ilişkin gelişmeleri ele alacak. AA

Okunma Sayısı: 93

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.