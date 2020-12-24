İran, Trump'ın tehdidine cevap verdi

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Irak'taki ABD Büyükelçiliği'ne saldırıyla ilgili Tahran'ı suçlayan ABD Başkanı Trump'a, "yurtdışındaki vatandaşlarını riske atarak, dikkatleri ülkendeki feci başarısızlıklardan uzaklaştıramazsın." diye yanıt verdi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Tahran'ı Irak'taki Amerikalılara yönelik yeni saldırılar planlamakla suçlayarak tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump'a cevap verdi. Trump'ın, önceki "ABD Başkanı Barack Obama'nın yeniden seçimleri kazanmak için İran'la bir savaş başlatacağına" dair iddialarda bulunduğu eski mesajlarının ekran görüntüsünü paylaşan Zarif, Trump yönetiminin ABD'deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başarısızlığına ilişkin bir grafiği de mesajına ekledi. Zarif, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Yurtdışındaki vatandaşlarını riske atarak, dikkatleri ülkendeki feci başarısızlıklardan uzaklaştıramazsın." AA

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