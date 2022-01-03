İran: Trump yargılanmazsa intikamı biz alırız

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi Amerika Birleşik Devletleri Eski Başkanı Donald Trump'ın Eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ile ilgili yargılanmaması halinde intikamı kendilerinin alacağını söyledi

Süleymani'nin ölümünün ikinci yıl dönümünde binlerce kişinin katıldığı törende konuşan Reisi "Saldırgan ve asıl katil, dönemin ABD başkanı adaletle yüzleşmeli ve cezalandırılmalı," ifadelerini kullandı. Trump, Eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve diğer suçluların adil bir mahkemede yargılanmasının yeterli olacağını söyleyen Reisi "aksi takdirde tüm ABD'li liderlere şüphesiz bir şekilde İslam ulusunun intikam elinin uzanacağını söylüyorum," dedi. Reisi Süleymani'nin İran devriminin, cesaretin ve rasyonalitenin sembolü olduğunu belirtti. Devrim Muhafızlarının yurt dışındaki operasyon kolu olan Kudüs Gücü'nün eski komutanı Süleymani 3 Ocak 2020'de Bağdat Havalimanı yakınlarında Iraklı yardımcısı Ebu Mehdi El Mühendis ile birlikte bir ABD SİHA'sı tarafından vurularak öldürülmüştü. Olaydan 5 gün sonra İran Ayn el Esad ve Erbil yakınlarında Amerikan üslerine füze fırlatarak misillemede bulunmuştu. Olayda hiç bir Amerikan askeri ölmezken Washington onlarca askerin patlamaların etkisi ile travma yaşadığını açıklamıştı. Trump, Irak'ta Amerikan varlıklarına düzenlenen saldırılar nedeniyle drone saldırısının emrini verdiğini açıklamıştı. Euronews Türkçe

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